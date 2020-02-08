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Определились первые финалисты нацотбора на "Евровидение"

Выиграли Kruть, Gо-A и Jerry Heil.

В субботу состоялся первый полуфинал национального отбора на "Евровидение".

В нем выступили восемь участников, из которых в финал попали только трое - певица Kruть (Марина Круть), группа Gо-A и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри. Судьями национального отбора в этом году стали генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на Евровидении-2006) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007).

Баллы судей:

  • Kruть - 8 баллов
  • Jerry Heil - 7
  • Go-A - 6
  • Cloudless - 5
  • Katya Chilly - 4
  • Группа [О] - 3
  • Gio - 2 
  • Assol - 1 

Баллы зрителей:

  • Kruть - 8 баллов
  • Go-A - 7
  • Jerry Heil - 6
  • Cloudless - 5
  • Gio - 4
  • Katya Chilly - 3
  • Группа [О] - 2
  • Assol - 1 

Следующий полуфинал состоится 15 февраля, финал - 22 февраля.

Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.

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