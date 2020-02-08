В субботу состоялся первый полуфинал национального отбора на "Евровидение".
В нем выступили восемь участников, из которых в финал попали только трое - певица Kruть (Марина Круть), группа Gо-A и Jerry Heil (Яна Шемаева).
Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри. Судьями национального отбора в этом году стали генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на Евровидении-2006) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007).
Баллы судей:
- Kruть - 8 баллов
- Jerry Heil - 7
- Go-A - 6
- Cloudless - 5
- Katya Chilly - 4
- Группа [О] - 3
- Gio - 2
- Assol - 1
Баллы зрителей:
- Kruть - 8 баллов
- Go-A - 7
- Jerry Heil - 6
- Cloudless - 5
- Gio - 4
- Katya Chilly - 3
- Группа [О] - 2
- Assol - 1
Следующий полуфинал состоится 15 февраля, финал - 22 февраля.
Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.