В субботу состоялся первый полуфинал национального отбора на "Евровидение".

В нем выступили восемь участников, из которых в финал попали только трое - певица Kruть (Марина Круть), группа Gо-A и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Победителей полуфинала определили по результатам голосования зрителей и оценок жюри. Судьями национального отбора в этом году стали генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на Евровидении-2006) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007).

Баллы судей:

Kruть - 8 баллов

Jerry Heil - 7

Go-A - 6

Cloudless - 5

Katya Chilly - 4

Группа [О] - 3

Gio - 2

Assol - 1

Баллы зрителей:

Kruть - 8 баллов

Go-A - 7

Jerry Heil - 6

Cloudless - 5

Gio - 4

Katya Chilly - 3

Группа [О] - 2

Assol - 1

Следующий полуфинал состоится 15 февраля, финал - 22 февраля.

Напомним, в 2019 году Украина пропустила "Евровидение" из-за скандала с российскими гастролями победительницы нацотбора певицы Maruv.