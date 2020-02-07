Минкульт намерен отреставрировать 5 архитектурных объектов за 114 млн гривен

В число реставрированных объектов войдут здание бурсы на территории "Софии Киевской" и костел святого Николая.

Министерство культуры, молодежи и спорта в это году планирует отреставрировать 5 архитектурных объектов за 114 млн гривен. Об этом на пресс-конференции сообщила заместительница глав ведомства Светлана Фоменко.

"Общая сумма у нас на сегодняшний день составляет 114 млн гривен. Это та сумма, которая будет потрачена именно на реставрацию этих объектов",- сказала она.

В частности, Минкультуры намерено реставрировать главную ратушу в городе Бережаны (Тернопольская область), Каменную могилу (Запорожская область), Хотинскую крепость (Черновицкая область), здание бурсы на территории "Софии Киевской" и костел святого Николая (Киев).

По словам Фоменко, на реставрацию костела планируется выделить больше всего средств.

Напомним, в декабре КГГА сообщала, что в этом году заработает Информационная база памятников культуры Киева.