Информационная база памятников культуры Киева заработает в следующем году, - КГГА

Информационная база памятников культуры Киева заработает в следующем году. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на заместителя главы горадминистрации Валентина Мондриевского.
"Мы работаем над проектом, который должен синхронизировать всю имеющуюся информацию о памятниках культуры столицы. До этого времени в городе не было полностью сводной единой базы культурного наследия, которая бы предоставляла информацию по техническому состоянию объекта, наличия предписаний и такого прочего", - отметил Мондриевский.
По его словам, киевские власти уже на финишной прямой по заполнению этого реестра. В следующем году он будет представлен в полном объеме.
"Это шаг навстречу общественности, которая сможет осуществлять публичный контроль над сохранностью таких объектов", - добавил замглавы КГГА.
В базе будет числиться ряд разделов, среди которых:
- местонахождение объекта;
- охранный номер;
- категория объекта (памятник истории, ландшафта, искусства, градостроительства, архитектуры и т.д.);
- техническое состояние;
- статус объекта и форма собственности и владелец (если это частная собственность);
- судебные дела (если есть) и другие.
Напомним, в апреле 2019 года Киевская городская государственная администрация заявляла о проверке всех объектов культурного наследия и сакральных сооружений в столице на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности.
Отмечалось, что в планах обследовать объекты всех форм собственности. Также проверят наличие охранных договоров, которые в соответствии с законодательством должны заключать собственники.