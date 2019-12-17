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Информационная база памятников культуры Киева заработает в следующем году, - КГГА

Общественность сможет осуществлять публичный контроль над сохранностью культурных объектов.

Информационная база памятников культуры Киева заработает в следующем году, - КГГА
Андреевский спуск 34, Киев
Фото: Википедия

Информационная база памятников культуры Киева заработает в следующем году. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на заместителя главы горадминистрации Валентина Мондриевского.

"Мы работаем над проектом, который должен синхронизировать всю имеющуюся информацию о памятниках культуры столицы. До этого времени в городе не было полностью сводной единой базы культурного наследия, которая бы предоставляла информацию по техническому состоянию объекта, наличия предписаний и такого прочего", - отметил Мондриевский.

По его словам, киевские власти уже на финишной прямой по заполнению этого реестра. В следующем году он будет представлен в полном объеме.

"Это шаг навстречу общественности, которая сможет осуществлять публичный контроль над сохранностью таких объектов", - добавил замглавы КГГА.

В базе будет числиться ряд разделов, среди которых:

  • местонахождение объекта;
  • охранный номер;
  • категория объекта (памятник истории, ландшафта, искусства, градостроительства, архитектуры и т.д.);
  • техническое состояние;
  • статус объекта и форма собственности и владелец (если это частная собственность);
  • судебные дела (если есть) и другие.

Напомним, в апреле 2019 года Киевская городская государственная администрация заявляла о проверке всех объектов культурного наследия и сакральных сооружений в столице на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности.

Отмечалось, что в планах обследовать объекты всех форм собственности. Также проверят наличие охранных договоров, которые в соответствии с законодательством должны заключать собственники.

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