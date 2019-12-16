Прокурор Киева подал в отставку, - СМИ

Кроме того, в отставку подали два заместителя Говды.

Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре Украины.

"Говда подал в отставку по собственному желанию. Сказал, что уходит из прокуратуры", - отметили в ГПУ.

Кроме того, в отставку подали два его заместителя - Сергей Репецкий и Андрей Андреев.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что уволил прокурора Киева Романа Говду.

"Приказ (об увольнении) есть", - сказал он Українським Новинам.

По его словам, приказ подписан 11 декабря.

Напомним, Роман Говда стал руководителем прокуратуры Киева в июле 2016 года. На должность его назначил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.