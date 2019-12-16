Сюмар раскритиковала президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

"Федерализации нет, то есть право Верховной Рады определять устройство и правовой статус отдельных административно-территориальных единиц, а это возможность наделять их признаками автономий".

Внесенный президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти возвращает Украину к авторитарной президентской модели правления. Об этом написала народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в сети Facebook.

«Появился текст изменений в Конституцию в части децентрализации. Федерализации нет. Зато есть возвращение в СССР - «сеть смотрящих» от Президента на всех уровнях в регионов - префектов, которые могут приостановить действие любого акта местного самоуправления.

А президент может отменить как акт, так и остановить полномочия избранного главы общины, состав совета общины, совета и т.д. По их жалобе», - написала Виктория Сюмар.

Политик отметила, что право парламента определять статус и устройство отдельных регионов несет значительную угрозу унитарности Украины.

«И хотя федерализации нет, то есть вот это: право Верховной Рады определять устройство и правовой статус отдельных административно-территориальных единиц, а это возможность наделять их признаками автономий», - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, после внедрения надзирателя президента с такими полномочиями, общины, фактически, можно ликвидировать.

«Они будут полностью зависимыми от президентской вертикали. Это окончательно возвращает Украину в президентскую модель правления. Еще довольно авторитарную», - подчеркнула депутат.