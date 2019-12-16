Турчинов заявил, что Рада собирается приравнять критику ЛГБТ к преступлению

Политик увидел угрозу в гармонизации украинского и европейского законодательства.

Бывший секретарь СНБО, координатор объединения "Всеукраинский собор" Александр Турчинов призвал Верховную Раду отклонить законопроект, призванный гармонизировать украинское и европейское законодательство в сфере борьбы с дискриминацией.

Законопроект №0931 был принят в первом чтении в начале 2016 года.

Он вносит в законодательство понятия "множественная дискриминация", "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "разумное приспособление", "отказ в разумном приспособлении". Также предлагается заменить уголовную ответственность за дискриминацию административной.

Турчинов считает, что формулировки законопроекта угрожают свободе слова консерваторов и представителей религиозных организаций, нетерпимых к ЛГБТ.

"Борьба с "дискриминацией" в данном законопроекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания", - говорится в письме Турчинова, направленном в адрес спикера Дмитрия Разумкова.

Он отметил, что профильный комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению полностью пренебрег предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

"Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, противоречащий общим моральным и церковным канонам. В случае отказа, на церкви ждут серьезные штрафы и наказания", - считает Турчинов.

"Любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения будет приравниваться к преступлению", - сказал он.

Напомним, что из-за позиции консервативно настроенной части населения Украина до сих пор не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Три года назад попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.