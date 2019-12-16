​Петиция за лишение Медведчука звания почетного юриста набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция за лишение Виктора Медведчука звания "Почетный юрист Украины" набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Это необходимое количество для ее рассмотрения.

Об этом свидетельствуют данные сайта президента.

Петиция была зарегистрирована 25 сентября. Ее автор заявил, что Медведчук недостоин этого звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов. Поэтому он просит отменить соответствующее положение указа №422 от 18 августа 1992 года.

Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.

В 1985 году Медведчук, "защищая" диссидента Николая Кунцевича, попросил накинуть ему год и девять месяцев наказания от предыдущего срока. В интервью "Радио Свобода" диссидент говорил, что адвокат Медведчук лил на него больше грязи, чем прокурор.

Сейчас Медведчук является депутатом Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ. Он и президент России Владимир Путин - кумовья.