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Рябошапка назначил экс-прокурора Херсонской области первым зампрокурора

Должность прокурора Херсонской области пока остается вакантной.

Рябошапка назначил экс-прокурора Херсонской области первым зампрокурора
Фото: pho.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего прокурора Херсонской области Виталия Тригубенко первым заместителем прокурора в этой области. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры агентству "Украинские новости". 

По его словам, он был назначен на должность первого заместителя 11 декабря. При этом должность прокурора Херсонской области пока остается вакантной.

Учитывая это, фактически, Тригубенко пока что руководит прокуратурой.

Напомним, прокурором Херсонской области Тригубенко был назначен 1 июля 2016 года. 

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Источник: "Украинские новости"
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