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Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"

3 декабря нардепа официально исключили из фракции "СН".

Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"
Антон Поляков
Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Депутат Верховной Рады Антон Поляков, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", подал заявление о выходе из партии.

Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал Поляков.

Он также добавил, что не может состоять в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители «решалова», и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

"Я шел в политику как раз для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы стать его последователем. И погода, и настроение сегодня солнечные. Как будто окончательно вылез из болота, которое плохо пахнет", - написал депутат.

Напомним, 15 ноября фракция "Слуги народа" решила исключить из своего состава депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Нардепы официально покинули фракцию 3 декабря.

Ранее нардеп Поляков утверждал, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету. Он также обвинял нового лидера президентской политсилы Александра Корниенко в продаже мест на округах.

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