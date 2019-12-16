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Столар возглавил киевскую ячейку партии Медведчука

Народный депутат будет развивать пророссийскую партию.

Столар возглавил киевскую ячейку партии Медведчука
Вадим Столар
Фото: Цензор

Депутат Верховной Рады, застройщик Вадим Столар возглавил киевскую организацию пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится на сайте партии.

Столар пришел в политику в 2006 году, став депутатом Киевского областного совета от партии "Наша Украина", а уже в 2010 году был избран народным депутатом Украины от Партии регионов. Потом дважды проиграл выборы в Верховную Раду по мажоритарке в Киеве - сначала Александру Бригинцу, а потом - Андрею Билецкому.

На парламентских выборах 2019 года был избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от ОПЗЖ.

Летом 2019 года представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко в интервью "Цензору" сказал, что Столар - теневой руководитель Киева и об этом знает "любой чиновник или бизнесмен".

Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что Столар - не чиновник Киевской городской администрации, не депутат Киевского городского совета и никаким не может влиять на решения в Киеве.

Напомним, что в Харькове организацию ОПЗЖ возглавил бывший глава Администрации президента Игорь Райнин.

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