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Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"

"Кто здесь пророссийски заинтересован? Крым и Донбасс - это Украина".

Бывший глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - это "его право".

Об этом он сказал во время общения с представителями "Национального корпуса".

Националисты пришли спросить, каким образом ближайший соратник бывшего украинского президента оказался в пророссийской партии кума Владимира Путина. 

"Это мое право. Кто здесь пророссийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс - это Украина", - ответил Райнин в ходе перепалки.

Напомним, что Райнин возглавлял Администрацию президента с августа 2016 года до последнего дня работы Петра Порошенко президентом.

27 ноября стало известно, что Райнин оказался членом пророссийской партии ОПЗЖ и возглавил ее харьковскую ячейку.

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