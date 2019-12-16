СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что вечером 15 декабря подвергся нападению в родном городе Сумы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нападение якобы произошло возле его подъезда, когда парламентарий возвращался домой. "Совершили нападение два молодых человека в балаклавах. Такие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

Ананченко добавил, что команда его партии не изменит свой политический курс, несмотря на хулиганские и другие противоправные действия против них. Также нардеп опубликовал свое фото со ссадинами на лице внутри машины скорой помощи.

Однако вечером 16 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что никакого нападения не было - это инсценировка.

Сотрудники СБУ якобы получили информацию о подготовке заказного нападения на Ананченко и решили инсценировать преступление для выхода на организатора.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - сообщается на сайте СБУ.

Ведется уголовное расследование по ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (организация покушения на насилие в отношении народного депутата) Уголовного кодекса.

Напомним, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко. По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.