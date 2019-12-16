Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)

Ссадины на лице депутата оказались бутафорскими.

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что вечером 15 декабря подвергся нападению в родном городе Сумы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нападение якобы произошло возле его подъезда, когда парламентарий возвращался домой. "Совершили нападение два молодых человека в балаклавах. Такие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

Ананченко добавил, что команда его партии не изменит свой политический курс, несмотря на хулиганские и другие противоправные действия против них. Также нардеп опубликовал свое фото со ссадинами на лице внутри машины скорой помощи. 

Однако вечером 16 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что никакого нападения не было - это инсценировка.

Сотрудники СБУ якобы получили информацию о подготовке заказного нападения на Ананченко и решили инсценировать преступление для выхода на организатора.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - сообщается на сайте СБУ.

Ведется уголовное расследование по ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (организация покушения на насилие в отношении народного депутата) Уголовного кодекса.

Напомним, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко. По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также