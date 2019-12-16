Апелляционный суд разблокировал переход ВСУ на новую систему питания

Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Министерства обороны о переводе воинских частей на новую систему питания.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в фейсбуке.

"11 декабря Шестым апелляционным административным судом вынесено постановление по делу, которым отменено постановление Окружного административного суда города Киева от 02.08.2018 об отказе в отмене мер обеспечения иска, а также отменены мероприятия обеспечения административного иска, установленные постановлением суда 16.07.2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предметом спора по данному делу является признание противоправным и недействительным приказа Минобороны от 4 марта 2019 года № 90 "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) ВСУ на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году".

"В обоснование исковых требований истец указывает, что вышеуказанный приказ содержит признаки регуляторного акта и регулирует административные отношения между Министерством обороны, как органом государственной власти и хозяйствующими субъектами, как следствие (по мнению истца) подлежит отмене, поскольку принят с нарушением соответствующей процедуры (необходимой для регуляторных актов)", - отметили в Минобороны.

Напомним, 27 июля скандальный Окружной админсуд Киева приостановил реформу питания в армии. В Минобороны заявили, что обжалуют это решение в суде.

Реформу питания ВСУ начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.