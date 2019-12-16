Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую

Патрульные пытались разрешить конфликт между двумя жительницами района.

В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую
Фото: krapka.club

В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции. 

В Деснянское управлении полиции поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

"Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, которые пытались остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудную камеру, размещенную на форменной одежде полицейского, которая сломалась и упала на землю", - сказано в сообщении. 

Злоумышленника задержали, им оказался 29-летний ранее не судимы местный житель. Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о объявлено фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в августе в Ровно мужчина избил сотрудницу полиции, прибывшую на вызов о домашнем насилии. 26-летней сотруднице полиции диагностировали сотрясение мозга.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также