В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

В Деснянское управлении полиции поступило сообщение о конфликте на улице Закревского. На вызов направили экипаж патрульных полицейских.

"Мужчина проходил мимо экипажа патрульной полиции, которые пытались остановить конфликт между двумя женщинами, которые выгуливали собак. Правонарушитель, находясь в нетрезвом состоянии, ударил 19-летнюю патрульную в грудь. После чего сбил нагрудную камеру, размещенную на форменной одежде полицейского, которая сломалась и упала на землю", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали, им оказался 29-летний ранее не судимы местный житель. Следователи Деснянского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о объявлено фигуранту подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в августе в Ровно мужчина избил сотрудницу полиции, прибывшую на вызов о домашнем насилии. 26-летней сотруднице полиции диагностировали сотрясение мозга.