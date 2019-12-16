Будут ли дети знать иностранные языки после окончания НУШ?

Как сделать изучение иностранных языков в украинской школе более интересным и результативным? Об этом говорили участники круглого стола организованного Институтом Горшенина совместно с Британским Советом в Украине.

Фото: Макс Требухов Слева-направо: Оксана Коваленко, Фабрис Пето, Наталья Клаунинг, Саймон Этертон и Катарина Бук.

В обсуждении приняли участие: главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Оксана Коваленко, руководитель программ английского языка Британского Совета в Украине; Саймон Этертон, заместитель директора, руководитель языкового отдела Goethe-Institut в Украине, д-р Катарина Бук, а также атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка, Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине Фабрис Пето.

По словам регионального руководителя программ английского языка Британского Совета Саймона Этертона, организация поддерживает реформу НУШ и делает все для профессионального развития учителей английского языка в Украине.

“Исследования показывают, что самый большой фактор, влияющий на качество преподавания - не материальные ресурсы, не доски, которые висят в классе, а учитель - хорошо подготовленный и заряженный энтузиазмом. Мы работаем именно для того, чтобы сделать украинских учителей такими. Для этого работают институты, методисты, наши “агенты перемен”. Если говорить об изучении английского, то мы следовали указаниям и требованиям МОН и поддерживали реформу НУШ. Учителей английского очень много, и это заняло все наше внимание и наши ресурсы. И после обсуждений с коллегами мы поняли, что должны сосредоточиться на новых идеях, новых методах, новых способах привлечения подростков в изучение языков. И это критически важно”, - отметил Саймон Этертон.

По словам представителя Британского совета, в ряде школ уже работает пилотный проект, в рамках которого внедряются новые подходы к коммуникативному обучению детей на уроках.

“Сейчас мы активно работаем в 100 пилотных школах, где внедряются новые подходы к профессиональному развитию учителей “снизу вверх”. Мы подготовили фасилитаторов групп профессионального развития учителей. Мы дали им ресурсы, структуру и идеи. Они могут встречаться, общаться лично и через соцсети, использовать массовые онлайн - курсы, вместе проводить микроисследования. Такой тип профессионального развития - это не просто посещение курсов, а совместное профессиональное развитие, и это показывает хороший результат. Мы очень рады видеть этот новый потенциал и новые возможности”, - подчеркнул Саймон Этертон.

Атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка Посольства Франции в Украине Фабрис Пето в ходе круглого стола отметил, что Французский институт занимается созданием онлайн-платформы, с помощью которой украинские учителя смогут делиться опытом и повышать свои умения.

“Чтобы повысить мотивацию учителей и, соответственно, уровень образования в стране, нужно больше платить учителям и учить учителей. Об этом свидетельствуют исследования во всем мире. Учитель - в центре нашего внимания. Наши наблюдения показали, что нужно работать над повышением способности учителей работать более интерактивно, взаимодействовать с разными группами, чтобы организовать коммуникативное обучение. Это было новым для всех учителей и от них мы услышали, что им нужно больше поддержки, чтобы освоить такой подход. Сейчас нам нужно подумать, как это сделать, используя подход “снизу вверх” и разработать соответствующие проекты. Этот подход является очень мотивирующим для учителей. Они знают, что им нужно выучить, чтобы стать более эффективным учителем. Второй важный момент - обмен между коллегами по принципу “равный - равному”. И нам нужно подумать, как создавать не только клубы для детей, но и клубы для учителей. С Французским институтом мы создаем онлайн-платформу для обучения учителей, где они смогут делиться опытом. И для нас, как для основных участников процесса изучения французского языка, этот проект очень важен. Мы хотим привлечь всех учителей к этой платформе, чтобы они могли делиться идеями”, - отметил Фабрис Пето.

По словам Фабриса Пето, современный мир и современное изучение иностранных языков предусматривают одинаковые методики и одинаковые цели вне зависимости от изучаемого языка.

“Основной акцент - это коммуникативные навыки детей и возможность общаться. Что важно для меня в этой реформе - это то, что мы сосредоточены не только на языках и на целях, которые перед нами стоят, а и на потребностях детей. Идея НУШ в том, чтобы помочь всем детям учиться и выучить. Все дети должны ощутить свой успех, это касается всех предметов, а не только языков. Акцент на потребностях детей очень важен. Чем больше языков вы знаете, тем более интеллектуальным и открытым миру вы будете”, - сказал Фабрис Пето.

Заместитель директора, руководитель языкового отдела Goethe-Institut в Украине Катарина Бук считает, что подход Новой украинской школы к изучению иностранных языков полностью соответствует мировым тенденциям и европейским требованиям.

"Английский язык обязателен, но другие иностранные языки являются дополнительным плюсом, и именно поэтому мы так преданно поддерживаем политику Европейского союза, когда европейский гражданин должен знать хотя бы один или два иностранных языка. Это дает экономические преимущества, если вы знаете больше иностранных языков. И все больше украинцев изучают иностранные языки. Это объединяет культуру, открывает двери и способствует взаимопониманию.

Еще один важный момент - есть доказательства того, что изучение иностранных языков способствует интеллектуальному развитию. Это очень хорошо для вашего мозга. Чем больше языков вы учите, тем легче изучать их, и легче изучать другие предметы. То есть это не только знание языка, но и умение, набор умений, необходимых для того, чтобы обеспечить лучшую коммуникацию, лучшее понимание", - подчеркнула Катарина Бук.

По ее словам, многоязычие и интегрированное обучение языкам является требованием современного мира.

"Для того, чтобы возможности были реализованы, для нас очень важно, чтобы языки изучали правильно, чтобы языки изучали с акцентом на коммуникации и фокусом на компетенции. Чтобы все эти элементы обучаемых - чтение, письмо, слушание - все это изучалось с акцентом на реальные ситуации, которые позволили бы лучше пользоваться иностранными языками. Хорошим примером будут специальные учебные программы, которые мы организовали - это, в первую очередь, интегрированное обучение. Именно по этим причинам мы считаем, что подход НУШ отвечает нашим интересам, так как основной акцент здесь именно на компетенциях и применении иностранных языков ", - сказала Катарина Бук.

Главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Оксана Коваленко сообщила о том, что все большее число украинских школьников изучают китайский, японский и корейский языки в качестве второго иностранного.

“Для нас важны все языки. МОН не делает отдельных шагов по изучению тех или иных языков, мы стараемся объединить наши усилия вокруг изучения четырех языков, которые поддерживаются государством посредством учебников, учебных программ и подготовки учителей - английского, немецкого, французского и испанского. Конечно, кроме этих четырех языков мы говорим и о других языках Евросоюза, языках наших соседей - польском, венгерском, румынском, чешском, словацком. Эти языки могут изучаться, как языки нацменьшинств, и как иностранные.

Кроме того, в Украине все более популярными становятся восточные языки - китайский, японский, корейский. У родителей также появляются такие запросы. И многие учебные заведения вводят восточные языки в качестве второго иностранного. Готовятся учебные программы, есть общение с организациями, которые представляют эти страны и помогают нам с материалами и подготовкой учителей. Так что нельзя сказать, что мы ограничены какими-то рамками, сегодня мы видим разнообразие языков в Украине и это очень хорошо, потому что языки - это развитие. Все больше родителей склоняются к тому, что одного языка уже недостаточно. Если официально второй иностранный в Украине изучается с пятого класса, то все чаще родители говорят о том, чтобы изучать второй иностранный язык с начальных классов”, - сказала Оксана Коваленко.

По словам представителя МОН, сегодня крайне важным моментом является подготовка учителя, которая поможет ему овладеть современными технологиями и современными подходами к изучению языков.

“Мы можем подготовить блестящую программу, блестящие учебники, но все начинается тогда, когда учитель заходит в класс и закрывает двери. Все зависит от учителя, от того, как учитель использует эту учебную программу, эти стандарты, эти учебники, что он будет с ними делать и как будет представлять их детям. Какую методику он выберет, какие подходы использует. Сориентируется ли он в соответствии с особенностями своего класса или группы, ведь все классы разные и подходы к ним не могут быть одинаковыми.

Таким образом, все зависит от того, кто заходит в класс и с какой целью. Все в итоге должно работать в системе - новые учебники, новые материалы и новый учитель. Все это требует времени - невозможно все сделать в один момент, за один год. Также все это требует усилий - как с нашей стороны, так и со стороны учителей, родителей, детей. МОН и международные организации могут сделать многое, но если не будет шага навстречу, ничего не получится”, - сказала Оксана Коваленко.