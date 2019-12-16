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В киевском метро произошел сбой в системе оплаты

В метрополитене заявили, что проводят "детальный анализ ситуации и ее причин".

В киевском метро произошел сбой в системе оплаты
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

В киевском метро 16 декабря во время вечернего часа пик произошел сбой. Проезд нельзя было оплатить е-билетом или банковской карточкой.

Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что специалисты метрополитена и оператора электронного билета перезагружают систему и работу электронного билета в ближайшее время будет восстановлено.

"Далее будут приняты все необходимые меры для избежания подобных случаев", - говорится в сообщении.

В метрополитене заявили, что проводят "детальный анализ ситуации и ее причин".

Отметим, что в начале ноября в метрополитене также произошел сбой в системе электронного билета.

Напомним, переход на e-ticket в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября. Для этого весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек). Часть турникетов скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптировали под e-ticket.

Предполагалось, что для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно будет купить QR-билет или транспортную карточку. Это и есть e-ticket, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

22 октября в КГГА сообщили, что переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год.

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