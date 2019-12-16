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Активистов не пустили на презентацию нового Генплана Киева

Мэр столицы Виталий Кличко лично представил основные тезисы проекта развития Киева до 2025 года

Фото: Леся Падалка

Активистов общественных организаций, которые борются с застройками в Киеве, не аккредитовали для участия в форуме, где проходит презентация нового Генплана столицы. Об этом корреспонденту LB.ua рассказала лидер общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко.

"Я подавала организаторам список из представителей двух десятков общественных организаций Киева, которые борются с незаконными застройками в своих районах, наше участие не подтвердили и теперь на форум Кличка не пускают", - рассказала Гончаренко.

Активисты блокировали заезд к месту проведения форума на НСК Олимпийском и встречали чиновников КМДА криками "Ганьба!".

Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка

Фото: Леся Падалка

По словам активистов, киевская власть планирует вынести новый проект Генплана на сессию Киевсовета уже через месяц, а общественные обсуждения, положенные по закону, специально приурочили к новогодним праздникам и отпускам, чтобы он привлекал меньше внимания.

Международный форум "Будущее Киева", который проходит сейчас в столице, открыл лично киевский городской голова Виталий Кличко. Он рассказал об основных проблемных точках развития города и подчеркнул, что к разработке нового проекта привлекались зарубежные специалисты (Германия).

Фото: Леся Падалка

Главный архитектор Киева Свистунов сообщил, что после сегодняшней презентации Генплана сам документ будет вынесен на общественное обсуждение, а затем, с учётом замечаний, отправлен на комплексную госэкспертизу. Затем документ вынесут на рассмотрение Киевсовета.

Леся ПадалкаЛеся Падалка
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