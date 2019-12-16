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Полиция заявила, что обыски в квартире Мухарского не связаны с убийством Шеремета

Обыски были связаны с наркоторговлей. 

Полиция заявила, что обыски в квартире Мухарского не связаны с убийством Шеремета
Фото: narodna-pravda.ua/

Обыски в квартире шоумена Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции. 

"Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - сказано в сообщении.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (наркоторговля). Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из месседжеров, с помощью которых продавала наркоту путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

"На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антин Мухарский)", - сообщили в полиции.

В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Напомним, 13 декабря Мухарский сообщил об обысках в квартире, которую сдает в аренду. Суть в том, что в эти дни прошли обыски у волонтеров  Евгения и Натальи Акастеловых в рамках расследования об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

12 декабря были задержаны музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), волонтер и детский врач Юлия Кузьменко и контрактница Яна Дугарь - всех их подозревают в убийстве Шеремета, которое произошло в 2016 году.

Мухарский назвал это задержание шоу и циничной акцией по дискредитации волонтерского движения и ветеранов АТО.

14 декабря суд арестовал Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко на два месяца. 

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