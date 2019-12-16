Военные завершили разминирование территории Калиновского арсенала

Поверхностное разминирование технической территории 48-го военного арсенала вблизи Калиновки Винницкой области, полностью завершено.

Об этом сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк, передает "АрмияInform".

Он отметил, что обезвреживание остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке, закончилось. Сейчас на технической территории работает специальная группа саперов, которая проверяет качество разминирования.

"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть, это - независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - пояснил командир.

В то же время, Батюк отметил, что плановая утилизация пороха и боеприпасов, которые уже непригодны к применению, продлится еще около года. Их утилизируют, согласно плану, на специально оборудованных площадках.

Напомним, 26 сентября 2017 года на территории воинских частей в Калиновском районе произошел пожар, а затем начались взрываться боеприпасы. В результате происшествия пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.