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Косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО

Экс-министр культуры верит, что в следующую номинацию попадет крымскотатарский "Орнек".

Керамику из прикарпатского города Косово Ивано-Франковской области внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук у себя на фейсбуке.

Пример росписи косовской керамики
Фото: Евгений НищукФБ
Пример росписи косовской керамики

Соответствующее решение был принято в Боготе на 14-й сессии Межправительственного комитета по вопросам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Замечательные новости вечером из Боготы (Колумбия)! Только что Косовская рисованная керамика внесена в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества!", - отметил Нищук.

Он также добавил, что верит в то, что следующей номинацией, которая может попасть в список ЮНЕСКО, будет крымскотатарский «Орнек».

Экс-министр также поблагодарил мастера косовской керамики и главу благотворительной организации «БФ Аутентичность Гуцульщины» Марию Гринюк за участие в заседании ЮНЕСКО и работу в подготовке номинации.

Уникальную керамику создают не только в городе Косов, а и в поселке Куты и в селе Пистынь на Прикарпатье.

Напомним, 31 октября Одесса вошла в Сеть творческих городов мира ЮНЕСКО. Сеть насчитывает 246 городов, "в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия". Профиль Одессы в этой Сети - литература.

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