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Американська пишнота: що дивитись на кінофестивалі кіно «Незалежність»

Номінанти на «Оскари», володарі «Золотих глобусів» і фестивальні хіти — 6 лютого в Києві стартує вже десятий фестиваль американського кіно «Незалежність». Щороку подія стає можливістю для українського глядача побачити стрічки з США, які оминають наш прокат. А також — дізнатися більше про американські фільми, що (майже) не підкоряються голлівудським конвенціям.

Тож якщо блокбастери на кшталт «Месників» чи чергових «Зоряних війн» — трошки не ваш формат, то ви маєте чудовий шанс познайомитися з іншою стороною американського кіно. Розповідаємо, на що варто звернути увагу.

Ігрове кіно

Кадр з фільму &quot;Джуді&quot;
Фото: Vanity Fair
Кадр з фільму "Джуді"

Фестиваль американського кіно «Незалежність» відкриє «Джуді» Руперта Ґулда (насправді британська картина). Це біографічна драма про Джуді Гарленд — одну з найтрагічніших зірок епохи Золотого Голлівуду. Вона стала відомою завдяки ролі в «Чарівнику країни Оз», а пізніше відмітилася ще у низці відомих класичних фільмів. Дія «Джуді» відбувається в останні роки життя зірки та показує як її неймовірний талант, так і абсолютно нестерпний характер.

У фільмі Джуді Гарленд грає Рене Зеллвеґер, яка вже встигла отримати за роль «Золотий глобус» та премію Британської кіноакадемії, а також номінується на «Оскар». Для фільму це одна з двох номінацій, і саме в акторській Рене є фавориткою. 

Ще одна картина з «глобусом» за найкращу жіночу роль (цього разу в комедії або у мюзиклі) — «Прощання» Лулу Вонґ. У центрі оповіді — Біллі (Аквафіна), яка народилася в Китаї та прожила все своє життя в Америці. Вона їде до рідного містечка, де під приводом фейкового весілля збирається вся її сім’я, щоб зробити щасливою бабусю, яка невдовзі помре.

Про цей фільм пишуть «Пронизливий і водночас кумедний», і це доволі поширений опис стрічок, що демонструються в рамках фестивалю «Санденс» (де також минулого року показували і «Прощання»). Згадати хоча б «Я, Ерл та дівчина, що помирає», де з сумною посмішкою розповідалася історія смертельної хвороби.

Кадр з фільму &quot;Прощання&quot;
Фото: А24
Кадр з фільму "Прощання"

До речі, на «Санденсі» відбулася прем’єра ще однієї картини фестивалю «Незалежність» — «Хороший хлопчик» Алми Гарела. Стрічка отримала спеціальний приз журі, але далеко не це є її головною принадою. Сценарій картини базується на житті Шаї Лабафа, який вирішив зіграти у фільму роль власного батька, з яким він мав непрості стосунки. Для Лабафа, вочевидь, кіно є певною терапією, а от чи стане вона такою для глядача, можна буде дізнатися вже зовсім скоро. Спойлер: критики у захваті.

Ще одна ігрова картина, яку не варто оминати увагою, — «Хвилі» Трея Едварда Шульца. Попередня робота режисера була незалежним апокаліптичним горором, який оповідав про те, що найстрашніша істота — це людина. Тепер Трей Едвард Шульц зосереджується на менш віддаленій перспективі й оповідає про емоційну пригоду звичайної афроамериканської сім’ї на чолі з авторитарним батьком. Фільм порівнюють із «Манчестером біля моря», а музику до нього написали одні з улюблених композиторів Девіда Фінчера — Трент Резнор та Аттікус Росс.

Також у рамках фестивалю американського кіно «Незалежність» інді-хіт із програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю «Сходження» Майкла Анджело Ковіно, який оповідає про складну дружбу двох друзів, і «Чудовий день у нашому районі» Маріель Геллер (авторки «Щоденника дівчинки-підлітка» та «Чи зможете ви мене пробачити?») з Томом Генксом, який претендує за цю роль на «Оскар».

Документальне кіно

Кадр із фільму «РБҐ: Життя ікони правосуддя»
Фото: www.austinchronicle.com
Кадр із фільму «РБҐ: Життя ікони правосуддя»

Одна з фішок «Незалежності» — баланс ігрової та документальної програм. Цьогоріч тут представлено 7 нових картин, 2 архівні й одна спецподія. Вхід на всі фільми документальної секції, окрім спеціального показу, вільний за умови реєстрації.

Починати перегляд варто з «Хлопців на реабілітації» Елейн Макмілліон Шелдон. Це фільм про реабілітаційний центр і чотирьох хлопців, які прийшли туди в надії змінити власне життя. Протягом стрічки ми будемо разом із ними проходити працетерапію, боротися з залежностями, плакати й опускати руки. Режисерка вже не вперше звертається до теми залежностей: її короткометражна робота «Героїн(я)» отримала у 2017 році номінацію на «Оскар».

«Хлопців на реабілітації» придбав у свою колекцію Netflix, але це не єдиний «нетфліксівський» фільм, що буде показаний у рамках фестивалю. Інша робота — «Квінсі» Алана Гікса та Рашиди Джонс — була створена на замовлення стримінгу.

«Квінсі» — це інтимний портрет видатного музиканта Квінсі Джонса, який впливає на популярну культуру майже 70 років. У його активі 27 премій «Ґреммі», стільки ж студійних альбомів і понад 80 створених саундтреків. Квінсі, безумовно, жива легенда, і побачити його через призму оптики його дочки як мінімум доволі цікаво.

Ще один ґрунтовний портрет у програмі фестивалю «Незалежність» — «РБҐ: Життя ікони правосуддя» Джулі Коен і Бетсі Вест. Минулого року фільм номінувався на «Оскар», і у вас є всі шанси дізнатися чому. У центрі уваги суддя Верховного суду США Рут Бейдер Ґінсбурґ, яка отримала в популярній культурі прізвисько Notorious RBG. На рахунку судді Ґінсбурґ чимало справ, перемога в яких допомагала їй боротися за права жінок і гендерну рівність. Саме це і створило навколо неї героїчний ореол, який свого часу дозволив їй стати другою жінкою у складі Верховного суду США.

Кадр з фільму «Місто-музей»
Фото: SXSW
Кадр з фільму «Місто-музей»

Також варто звернути увагу на «Ерні та Джо, кризові копи» Дженіфер Макшейн. Ерні та Джо могли б стати героями спін-офу серіалу «Мисливець за розумом». Ці хлопці створили загін, який спеціалізується на роботі з правопорушниками, що мають ментальні хвороби. Протягом усієї картини вони їх вдало вмовляють не чинити дурниць і намагаються передати свій досвід іншим офіцерам. Фільм знятий у стилістиці «поліцейських шоу», де знімальна група разом із патрульними виїжджає на виклики, і майже не відпускає до самого кінця.

Якщо матимете час, то не проґавте й інші фільми з програми. «Місто-музей» Дженніфер Трейнер про найбільший у світі музей сучасного мистецтва, що знаходиться у штаті Массачусетс, «Стіна світанку» Джоша Ловелла і Пітера Мортімера про двох скелелазів, що намагаються подолати 900-метрову скелю в Національному парку «Йосеміті», та «Будемо сусідами?» Морґана Невілля — документальну розвідку життям телеведучого Френка Роджерса, що утворює своєрідний диптих із представленим на фестивалі «Чудовий день у нашому районі» (картина теж стосується біографії Френка Роджерса).

Бонус-треки фестивалю — спеціальний показ фільму «Аполлон-11» Тодда Даґлеса Міллера, присвячений 50-річчю місії на Місяць, «Нуль відсотків» Тіма Скусена про програму вищої освіти у тюрмі суворого режиму Сінґ-Сінґ і стрічка про українських емігрантів у США «За стерном долі» Святослава Новицького. Також на фестивалі покажуть короткометражні фільми, створені у рамках лабораторії Indie Lab.

10-й фестиваль американського кіно «Незалежність» відбудеться з 6 по 12 лютого у кінотеатрі «Жовтень».

Алекс Малишенко, Кіножурналіст
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