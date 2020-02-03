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​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан

Он скончался в свой день рождения - 2 февраля ему исполнилось 60 лет.

​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
Олег Педан

Украинский режиссер-аниматор Олег Педан умер после тяжелой продолжительной болезни.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.

Олег Педан ушел из жизни в свой день рождения - 2 февраля ему исполнилось 60 лет.

По словам коллег аниматора, на его лечение собирали средства, но болезнь оказалась скоротечной.

Олег Педан был кукольным мастером, сценаристом, режиссером анимационных лент "Домик для улитки", "Никого нет дома", "Ключ", "Светлая личность". Также он был автором призов Международного кинофестиваля анимационных фильмов "Крок".

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