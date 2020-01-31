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Умерла актриса, сыгравшая Памелу в "Санта-Барбаре"

Мардж Дюсей менее чем на год пережила актера, сыгравшего в сериале ее супруга.

Умерла актриса, сыгравшая Памелу в "Санта-Барбаре"
Фото: Marj Dusay Facebook Fan Club

Американская актриса и звезда мыльной оперы "Санта-Барбара" Мардж Дюсей скончалась 28 января. Она ушла из жизни в возрасте 84 лет.

О смерти актрисы сообщила ее падчерица Элизабет Перин.

"Мне очень грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили и за ней будут очень скучать", – написала она в Facebook.

Мардж Дюсей дебютировала в 1967 году в фильме "Пикник у моря". Более всего она известна по сериалам "Дни нашей жизни", "Все мои дети", "Санта-Барбара". За свою актерскую карьеру она сыграла в 70 телешоу и мыльных операх.

В 1995 году она была номинирована на премию Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Направляющий свет", в котором снималась в 128 эпизодах с 1993 по 2009 год..

В сериале "Санта Барбара" Мадрж Дюсей появилась в 83 эпизодах (1987-1988) и исполнила роль Памелы Кепвелл Конрад, первой жены Си Си Кепвелла. Она менее чем на год пережила актера Джеда Аллана, сыгравшего в сериале ее супруга. 84-летний актер скончался в марте 2019.

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