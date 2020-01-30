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Нобелевский комитет исправил ошибку о "российском гражданстве" Ивана Франко

В данных о стране проживания украинского поэта указано "Австро-венгерская империя, ныне Украина", а не "Российская Федерация", как раньше.

Нобелевский комитет исправил ошибку о "российском гражданстве" Ивана Франко
Иван Франко
Фото: galinfo.com.ua

На сайте Нобелевского комитета исправили информацию о гражданства украинского поэта Ивана Франко - в данных о стране проживания украинского поэта указано "Австро-венгерская империя, ныне Украина", а не "Российская Федерация", как раньше.

Об этом сообщил в фейсбуке директор музея Ивана Франко во Львове Богдан Тихолоз.

"Маленькая, но очень важная победа. Ошибку с гражданством Ивана Франко на официальном сайте Нобелевской премии исправлено. Теперь в базе данных номинантов на Нобелевскую премию по литературе за 1916 год указан страну проживания Ивана Франко:" AUSTRIA-HUNGARY (AT) now UKRAINE (UA) ", что соответствует исторической правде. И никаких тебе" Russian Federation ", - написал Тихолоз.

Фото: nobelprize.org

До вчерашнего  дня сайт Нобелевского комитета в информации об Иване Франко, который номинировался на Нобелевскую премию 1916 года, местом его проживания обозначал Российскую Федерацию, хотя украинский поэт в России никогда не жил.

Это заметили пользователи соцсетей, и информация получила широкий резонанс в СМИ.

Напомним, Иван Франко - украинский поэт, прозаик, литературный критик, фольклорист, драматург, публицист. Он родился 27 августа 1856 года  в селе Нагуевичи находится в Дрогобычского района Львовской области.

В мае 2018 года во Львове скончалась правнучка украинского писателя Надежда Франко.

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