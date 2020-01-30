Фото: aftonbladet.se

Из стокгольмской галереи Couleur в ночь на 30 января похитили несколько скульптур Сальвадора Дали , пишет Aftonbladet

Сигнал тревоги из-за взлома поступил около 4 часов по местному времени.

"Это была охранная компания, которая предупредила нас", - сообщил Тоуэ Хэгг из полицейского командного центра.

Фото: aftonbladet.se

В галерее проводилась выставка работ Сальвадора Дали. По первым данным, украдены от 10 до 12 бронзовых скульптур, стоимость каждой из которых оценивается от 200 000 до 500 000 шведских крон (от 7700 до 21817 долларов). Таким образом, общие убытки составляют более миллиона долларов.

Фото: aftonbladet.se

Воры разбили вход в галерею, забрали скульптуры и скрылись на темной Audi.

Фото: aftonbladet.se

Напомним, в немецком городе Дрезден 25 ноября неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод", предварительные убытки составили миллиард евро.