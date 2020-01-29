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Верховный Суд отменил возврат кинотеатра "Тампере" общине Киева

Кинотеатр "Тампере" был построен в 1967 году, а закрылся в 2008. 

Верховный Суд отменил возврат кинотеатра "Тампере" общине Киева
Кинотеатр "Тампере"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

13 января 2020 года Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о возврате Киеву права собственности на здание кинотеатра "Тампере" на ул. Героев Севастополя, 42. Об этом сообщил пресс-центр Соломенской районной госадминистрации.

В 2016 году Киевская местная прокуратура обратилась в суд с иском к Департаменту по вопросам регистрации КГГА; Общества с ограниченной ответственностью "Дельта-ПФ" о признании недействительным свидетельства о праве собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере".

В 2017 году Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска прокуратуры. 

В 2018 году апелляционный хозсуд отменил решение суда первой инстанции и признал право собственности на кинотеатр "Тампере" за территориальной общиной Киева. После чего ООО "Дельта ПФ" и Корпорации "Лексафин Бизнес С.А." обжаловали его.

Соответственно 13 января 2020 года Верховный суд оставил в силе постановление от 2017 года. 

Напомним, согласно информации киевоведа Семена Широчина, кинотеатр "Тампере" был построен в 1967 году. Был спроектирован как двухзальный, с большим залом на 808 мест и на 50 мест. До 1984 года кинотеатр назывался "Отрадный", потом его переименовали в честь финского города-побратима.

В 2008 году кинотеатр закрыли, здание отдали в аренду на 5 лет. После этого кинотеатр не работал. 

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