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Обломки "Титаника" получат международную защиту

США и Великобритания подписали соответствующее соглашение.

Обломки "Титаника" получат международную защиту

Обломки легендарного затонувшего корабля "Титаник" получат международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией. Об этом пишет ВВС.

"Обломки "Титаника" будут защищены в соответствии с положениями соглашения между правительствами США и Великобритании", - сказано в сообщении.

В соглашении указано, что правительствам этих двух стран предоставлено право выдавать или отказывать в выдаче документов, позволяющих посещать затонувший корабль или вывозить артефакты.

Документ был подписан для обеспечения сохранения и уважения к месту упокоения более 1500 пассажиров и членов экипажа судна.

Корабль "Титаник" затонул в 1912 году во время выполнения первого рейса из порта Саутгемптона в Америку из-за столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Подписанное Британией еще в 2003 году соглашение вступило в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года. Ранее обломки затонувшего судна не были никак защищены, поскольку они находятся в международных водах.

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