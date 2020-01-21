Трамп заявил о невиданном экономическом буме в США

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что его страна переживает невиданный экономический бум.

"Я горжусь тем, что США переживают экономический бум, подобного которому мир еще не видел. Америка процветает и побеждает как никогда. Нам удалось подписать на прошлой неделе торговые соглашения с Китаем и Мексикой с Канадой. Эти сделки являются моделью для 21-го века", - отметил глава Белого дома.

Он добавил, что переговоры с Китаем относительно второго раунда переговоров о торговой сделке начнутся в ближайшее время. Промежуточное торговое соглашение крупнейшие экономики мира подписали на прошлой неделе.

"Наши отношения с Китаем сейчас, вероятно, никогда не были лучше. У нас была чёрная полоса во взаимоотношениях. Президент Китая Си Цзиньпин - потрясающий лидер. Он отстаивает интересы Китая, я же - США. Но, невзирая на это, мы любим друг друг", - сказал Трамп.