Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 годам тюрьмы

В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к лишению свободы на 13,5 лет по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщает Reuters.

В правящей в Китае Коммунистической партии тогда заявили, что проведенное расследование показало: будучи замминистра общественной безопасности КНР, чиновник тратил большие суммы из госсредств, злоупотреблял своей властью и отказывался выполнять решения партии.

В июле 2019 года Мэн Хунвэй признал свою вину. Общая сумма взяток, в получении которых он признался, составила 14,46 млн юаней ($2,1 млн).

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года. До этого он был заместителем министра общественной безопасности КНР.

Напомним, Мэн Хунвэй был избран новым президентом Интерпола в 2016 году. Он сменил на посту Мирей Баллестрази, которая возглавила организацию в 2012 году и была первой женщиной на этой должности и вторым представителем Франции.

В 2018 году сообщалось об исчезновении Мэна Хунвэя. Сначала его объявили пропавшим без вести, затем появилась информация о его задержании китайскими властями.

В апреле прошлого года Китай официально объявил об аресте бывшего главы Интерпола.