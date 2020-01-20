Новым лидером ИГИЛ стал последний оставшийся в живых ее основатель, - The Guardian

Новым лидером террористической организации "Исламское государство" стал ее последний оставшийся в живых основатель Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в иракских и западных спецслужбах.

По данным СМИ, его избрали через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, его убитого в результате спецоперации США. Однако, по данным The Guardian, другие члены руководства не признавали его кандидатуру.

"Амир Мохамад Абдул является одним из основателей террористической группы и руководил порабощением иракского меньшинства Язиди, а также осуществлял надзор за операциями по всему миру", - говорится в сообщении.

Аль-Салби считается одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ. До участия в террористической организации он был ученым и изучал шариат в Университете Мосула. По информации иракских властей, в рядах террористов он часто приказывал казнить священнослужителей, сотрудников службы безопасности и тех, кто не следовал строгим правилам ИГИЛ.

В 2004 году аль-Салби был задержан американскими военными и помещен в фильтрационный лагерь Кэмп-Букка на юге Ирака, где встретил аль-Багдади.

Еще до убийства аль-Багдади американские военные объявили за аль-Салби и еще двух членов ИГИЛ награду в 5 млн долларов. Аль-Салби рассматривался как потенциальный преемник аль-Багдади еще в августе, однако для подтверждения этой информации потребовалось несколько месяцев.

Как полагает разведка, Салби пытается объединить руководство ИГИЛ, куда входят те, кто не застал противостояния с войсками США в 2004 году, и мстить за аль-Багдади.

О местонахождении аль-Салби ничего неизвестно, предположительно, он находится в пригороде Мосула.

После гибели аль-Багдади агентство террористов назвало имя преемника - Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.