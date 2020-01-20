В Великобритании выпустили памятную монету в честь рок-группы Queen.

Об этом сообщает Би-би-си.

На монете изображен логотип рок-группы и музыкальные инструменты четырех членов группы: электрогитара Red Special Брайана Мэя, барабан Роджера Тейлора, бас-гитара Джона Дикона и микрофон Фредди Меркьюри. Также на монете изображена клавиатура рояля - на ней нажаты три клавиши, соответствующие первому аккорду одной из самых знаменитых композиций группы - Bohemian Rhapsody.

Как отметили представители Королевского монетного двора, это первая памятная монета в Британии, выпущенная в честь музыкальной группы.

"Теперь у нас есть первая в истории монета Queen и Queen... Выражение признания в такой форме - это очень трогательно, настоящая честь длля нас", - говорит Брайан Мэй.

Памятные монеты будут доступны в трех вариантах - из золота, из серебра и "обычные монеты превосходного качества". Цена последних - пятифунтовых - монет составит 13 фунтов стерлингов (17 долларов), золотая монета достоинством 100 фунтов стерлингов обойдется покупателям в 2 тысячи 20 фунтов стерлингов (2642 доллара).

Фото: Би-би-си

Напомним, Королевский монетный двор выпускает памятные монеты в честь важных событий в жизни страны. Так, в 2011 году к свадьбе принца Уильяма и Кейт была выпущена памятная монета из сплава меди и никеля. На монете достоинством в пять фунтов изображены портреты принца Уильяма и герцогини Кейт.

Минувшим летом в Британии появилась памятная монета достоинством 50 пенсов с медвежонком Паддингтоном. Выпуск монеты был посвящен 60-летию выхода первой книги о медвежонке Паддингтоне.

В августе прошлого года также сообщалось, что в Великобритании собрались выпустить монету к выходу из Евросоюза.