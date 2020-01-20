Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи

Последние дни Иран сотрясают многочисленные и весьма мощные демонстрации протеста, которые подтачивают основы исламского режима. На это наслаивается и трагическое для страны событие — ликвидация легендарного командира «Сепахе Годс» — специального подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – «народного» генерала Касема Сулеймани, по сути, второго человека в военно-политической иерархии Ирана. Его смерть создала чувствительный вакуум в руководстве силовыми структурами, да и на уровне принятия решений как внутреннего, так и международного значения.

Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg News Иранцы вышли на митинг после гибели генерала Касема Сулеймани

Иранская молодёжь протестует

Ушел человек, считавший себя не меньшей фигурой, чем сам религиозный лидер страны аятолла Али Хаменеи, самостоятельно, без оглядки на престарелого клирика, принимавший решения везде, куда простиралась создаваемая им «шиитская дуга» — в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, Бахрейне, Палестинской Автономии…

За полтора года до предстоящих в мае 2021-го президентских выборов его смело называли преемником нынешнего главы исполнительной власти Ирана. Однако он значительно превосходил по популярности Хасана Рухани, считая того мягкотелым либералом, не способным к решительным действиям. Причем, как внутри страны, так и за ее пределами, где покойный генерал делал неизмеримо больше, чем, например, глава МИД — верный исламскому режиму аристократ с западным образованием Мохаммад-Джавад Зариф.

Вероятно, Иран пребывает сейчас в самой незавидной ситуации за все 40 лет исламского правления. Протесты, усилившиеся из-за сбитого украинского лайнера, ведение новых американских санкций после выхода Исламской республики из ядерного соглашения (СВПД), близкое к обнулению нефтеэкспортных операций положение в экономике, ускорившееся из-за последних передряг падение национальной валюты, невиданная безработица и чудовищный рост цен буквально на все, приближают страну к национальной катастрофе.

Гибель генерала Сулеймани, атака на украинский лайнер и ложь властей по этому поводу, вызвали нарастание протестной активности с массовым участием студентов, которое сопровождается радикальными лозунгами. При всем этом аналитики полагают, что ни размах нынешней протестной волны, ни радикализация лозунгов, требующих смены режима, еще не достигли точки, способной снести режим Исламской республики.

Отметим, что социально-политические волнения идут в Иране с середины ноября. Они были спровоцированы трехкратным повышением цен на бензин и привели к многочисленным жертвам практически на всей территории страны. Значительную часть демонстрантов составляют молодые люди, выступающие с радикальными лозунгами антиправительственного содержания.

Фото: EPA/UPG Иранские студенты протестуют после крушения Boeing 737-800 МАУ перед Университетом Амира Кабира в Тегеране, 11 января 2020.

Так, в Тегеране и Керманшахе 25 декабря молодежь даже скандировала «Смерть Хаменеи!» и «Смерть диктатору!». Ряд городов в последние дни блокировались силовиками, препятствовавших въезду иногородних потенциальных участников демонстраций. По свидетельству оппозиционного Интернет-сайта IranPressNews, это наблюдалось в центре южной провинции Хузестан — Ахвазе, где в начале последней протестной волны были отмечены самые серьезные столкновения, приведшие к массовым жертвам. Точное число погибших до сих пор не озвучено, власти упорно уклоняются от публикации каких-либо цифр.

В конце декабря Reuters в своем материале сообщило о минимальной цифре пострадавших от разгона демонстраций — 1500 человек. Думается, что усиление репрессий говорит о понимании режимом тяжести нынешней политической и экономической ситуации. Не случайно в пятницу 27 декабря имам-хатибы пятничных намазов во всех городах Ирана настоятельно призывали молящихся всеми силами защищать исламский режим, снизить уровень материальных ожиданий от власти и воздержаться от транжирства.

Именно поэтому, для успешной реализации внутренней и внешней повестки дня, режиму крайне важно обладать атомным оружием, что займет у него при нынешних темпах ядерной активности, по прогнозам специалистов, не более двух лет.

Израиль заявляет о категорической неприемлемости такой вероятности. Практически выйдя из СВПД, что делает невозможным контроль над его атомной активностью, Иран шлет сигналы подписантам этого соглашения о том, что в случае их реальной помощи по преодолению американских санкций он готов вернуться к венским договоренностям. Тем самым ИРИ провоцирует противостояние между США и Европой.

Ради получения односторонних преимуществ, Иран, вероятно, готов даже согласиться на иное ядерное соглашение, будь на то властный консенсус, а не постоянное противостояние фундаменталистов и исламских либералов. Для этого необходимо единение народа вокруг исламского режима, чему последние события изрядно препятствуют.

Крушение Boeing как бикфордов шнур

Фарсиязычный сегмент социальных сетей открыто возмущается ложью лидера страны аятоллы Али Хаменеи в отношении украинского лайнера, сбитого силами ПВО КСИР утром 8 января рядом со столичным аэропортом. «Религиозный лидер страны должен взять на себя всю полноту ответственности за все, что происходит», — пишет информационный Telegram-канал «Энгелабэ Рожава». Хаменеи непосредственно руководит армией и всеми силовыми структурами, а значит — отвечает за все промахи и ошибки.

Фото: EPA/UPG Аятолла Али Хаменеи проводит пятничную молитву, Тегеран, 17 января 2020.

Из опубликованного на днях заявления командующего воздушно-космическими войсками КСИР генерала Хаджи-заде стало ясно, что через несколько минут после взрыва украинского лайнера он сообщил «наверх» о том, что в действительности произошло. Стало быть, об этом знала вся военно-политическая верхушка. Но правда открылась лишь спустя три дня, причем с возложение доли ответственности на США, создавших «способствовавшую этому моральную обстановку».

«Ложь вряд ли бы открылась, не окажись на борту лайнера иностранцы, если бы в дело не вмешались западные СМИ, не будь давления социальных сетей, настойчивости правительств США, Канады и Украины». Ложь на высшем уровне для Ирана не в новинку. Этим грешат многие — и президенты, и сам духовный лидер аятолла Али Хаменеи.

Когда в ноябре прошлого года СМИ задавались вопросом, кто инициировал введение новых цен на горючее, военно-политическая элита почти единогласно возложила вину на правительство. Сам Хаменеи отдал тогда приказ на жесткое применение силы репрессивными структурами. Позже выяснилось, что в ходе разгона демонстраций впервые были задействованы созданные по инициативе аятоллы специальные штурмовые отряды.

Однако 4 декабря парламентарий Али Мотаххари приподнял завесу над тем, кто дал команду на троекратное увеличение цен на бензин, тем самым спровоцировав новую волну протестного движения. Оказалось, что акция была утверждена и одобрена лично аятоллой Али Хаменеи. Лишь только после этого она была спущена правительству для исполнения. Как развивались дальнейшие события, известно сегодня всем. Можно утверждать, что протестные акты конца 2019 года значительно превосходят демонстрации конца 2017 — начала 2018 гг. Сегодня волнения охватили все (кроме двух) 31 провинции Ирана.

Очередная ложь Хаменеи спровоцировала новые протестные акции. В социальных сетях в прошлое воскресенье прозвучал призыв выйти на центральные площади иранских городов и почтить память жертв крушения украинского самолета. В воскресенье к ним присоединились студенты столичного университета Бехешти, вышедшие на демонстрацию с невиданными для Ирана лозунгами вроде: «Наш враг не США, он внутри!», «Не хотим режима исламской республики!».

Не менее сенсационны и видеозаписи из студенческого кампуса, где видно, что большинство участников протестной акции обходят, а не топчут флаги США и Израиля, разложенные на асфальте, по всей видимости, проправительственными активистами. Сообщая об этом, израильский интернет-портал newsru.co.il отмечает, что когда кто-то наступал на изображения флагов, из толпы кричали: «Это неуважение!».

Такое развитие событий провоцирует горячие головы в Израиле воспользоваться ослаблением иранского влияния в регионе для решительных шагов по искоренению военного присутствия исламского режима на сирийской территории путем бомбардировки военных объектов КСИР, особенно в районах, прилегающих к сирийско-израильской границе. Об этом однозначно высказался нынешний министр обороны Нафтали Беннет.

Популярный в Израиле интернет-ресурс Ynet настаивает на том, что ликвидация генерала однозначно пойдет на пользу безопасности страны, поскольку уже ослабила наступательный потенциал ИРИ и создала для еврейского государства гораздо большие, нежели прежде, оборонительные возможности. Если будет минимизировано иранское военное присутствие на сирийской территории, это рикошетом ударит и по «Хезболле», теряющей своего союзника на этом направлении и, соответственно, слабеющей.

Фото: EPA/UPG

Шаг за шагом Иран может лишиться своих сателлитов в регионе, оставшись один на один с усиливающимися внутренними проблемами. А они, как видим, неумолимо нарастают.