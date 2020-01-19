Иран заявил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Тегеран может существенно пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за якобы роста давления со стороны Европейского союза. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, передает Reuters.

По словам Лариджани, который ранее выступал главным представителем Ирана в ядерных переговорах, если европейские страны "нечестно" воспользуются механизмом урегулирования споров, предусмотренным ядерным соглашением, Тегеран пересмотрит сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы четко отмечаем, что если Европа по любой причине воспользуется статьей 37 ядерной сделки нечестно, Иран примет серьезное решение относительно сотрудничества с агентством", - подчеркнул политик.

Глава парламента Ирана также выразил сожаление в связи с намерением ФРГ, Франции и Великобритании задействовать механизм разрешения споров, предусмотренный СВПД. Механизм предполагает создание специальной комиссии в том случае, если одна из сторон соглашения нарушает его. Если в течение 15 дней спор не будет разрешен, то может последовать введение санкций на уровне ООН.

ФРГ, Франция и Великобритания прибегли к этому механизму после того, как Иран в начале января объявил об отказе от обязательств по ограничению объемов обогащенного урана, а также количеству и моделям центрифуг.

Напомним, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон весной 2018 года вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Вместе с тем Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и уверяет, что готов вернуться к выполнению всех обязательств, если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов. Другие участники соглашения выступают за его сохранение.