СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера, возникшего на месте строительного котлована
Киевские активисты призвали создать парк вокруг озера, возникшего на месте строительного котлована
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике
Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике
В Тернополе иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета
В Тернополе иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
ГлавнаяМир

Иран заявил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Тегеран считает действия европейских стран по спасению ядерной сделки "несправедливыми".

Иран заявил о возможном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ
Фото: EPA/UPG

Тегеран может существенно пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за якобы роста давления со стороны Европейского союза. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, передает Reuters.

По словам Лариджани, который ранее выступал главным представителем Ирана в ядерных переговорах, если европейские страны "нечестно" воспользуются механизмом урегулирования споров, предусмотренным ядерным соглашением, Тегеран пересмотрит сотрудничество с МАГАТЭ.

"Мы четко отмечаем, что если Европа по любой причине воспользуется статьей 37 ядерной сделки нечестно, Иран примет серьезное решение относительно сотрудничества с агентством", - подчеркнул политик.

Глава парламента Ирана также выразил сожаление в связи с намерением ФРГ, Франции и Великобритании задействовать механизм разрешения споров, предусмотренный СВПД. Механизм предполагает создание специальной комиссии в том случае, если одна из сторон соглашения нарушает его. Если в течение 15 дней спор не будет разрешен, то может последовать введение санкций на уровне ООН.

ФРГ, Франция и Великобритания прибегли к этому механизму после того, как Иран в начале января объявил об отказе от обязательств по ограничению объемов обогащенного урана, а также количеству и моделям центрифуг.

Напомним, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как Вашингтон весной 2018 года вышел из соглашения и стал ужесточать санкции против Тегерана. Вместе с тем Иран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и уверяет, что готов вернуться к выполнению всех обязательств, если со страны снимут санкции и гарантируют учет ее интересов. Другие участники соглашения выступают за его сохранение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также