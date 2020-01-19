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Маск планирует построить на Марсе город к 2050 году

Изобретатель намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день.

Маск планирует построить на Марсе город к 2050 году
Илон Маск
Фото: EPA/UPG

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о планах построить на Марсе к 2050 году город с населением 1 млн человек. Об этом пишет Daily Mail.

По его словам, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год), которые сегодня разрабатываются на заводе компании в Техасе.

Маск отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех. 

"Нужно сделать так, что любой смог бы полететь [на Марс]. Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит", - сказал он.

Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 т груза. Кроме того, для колонизации Марса ежегодно потребуются тонны стройматериалов, инструментов, продуктов питания и воды. В общей сложности 1 тыс. новых космических кораблей гипотетически может транспортировать на Марс около 100 т материалов, уточнил Маск.

Поскольку расстояние между Землей и Марсом варьируется в зависимости от их орбит, SpaceX планирует отправить на Марс космический корабль с пассажирами, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу. 

В итоге во время каждого сезона запусков (примерно раз в 26 месяцев) Маск планирует отправить на планету около 100 тыс. человек. Он также показал в своем Twitter фото с места строительства объектов. На снимке можно увидеть детали будущего корабля.

Напомним, ранее корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался во время испытаний.

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