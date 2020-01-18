В стране три месяца не могут сформировать правительство, а местная валюта обвалилась на 60%.

Фото: EPA/UPG

Ливанская полиция в субботу применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, которые собрались возле здания парламента в Бейруте с требованием экономических реформ.

Как сообщает Associated Press, столкновения спровоцировали протестующие, которые начали бросаться в полицию камнями, дорожными знаками, металлическими ограждениями и ветками деревьев.

Столкновения в столице Ливане произошли на фоне быстро усугубляющегося финансового кризиса и неспособности властей сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Саада Харири, которая произошла еще в конце октября. Около месяца назад президент Мишель Аун назначил премьер-министром Хасана Дияба, но его кабинет министров до сих пор не приступил к работе.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Злость и паника демонстрантов во многом связана с обвалом местной валюты. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, за последние недели обвалился на черном рынке на 60%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.

Протестующие также обвиняют политиков в высокой коррупции и плохом управлении страной, приведшим к гигантским долгам - 87 млрд долларов, или больше 150% от внутреннего валового продукта.