В Непале в возрасте 27 лет скончался самый маленький человек в мире - Хагендра Тапа Магар. Его рост составлял всего 67,08 сантиметра, благодаря чему он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

О смерти Магара сообщается на сайте организации Guiness World Records.

Уроженец Непала скончался 16 января. По словам его близких в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией.

Хагендра Тапа Магар впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Тогда же он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

После смерти Магара звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, чей рост составляет 70,21 сантиметра.