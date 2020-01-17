Зеленский приказал разобраться, кто прослушивал Гончарука
Зеленский приказал разобраться, кто прослушивал Гончарука
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
Почему Гончарук остаётся премьером или Зачем в политике нужны яйца?
Почему Гончарук остаётся премьером или Зачем в политике нужны яйца?
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Гарний початок
Гарний початок
Тимошенко потребовала отменить указ Зеленского о призыве 18-летних
Тимошенко потребовала отменить указ Зеленского о призыве 18-летних
В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки
В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки
ГлавнаяМир

Самый маленький человек в мире умер

Непальцу Хагендре Тапа Магару было 27 лет.

Самый маленький человек в мире умер
Фото: guinnessworldrecords.com

В Непале в возрасте 27 лет скончался самый маленький человек в мире - Хагендра Тапа Магар. Его рост составлял всего 67,08 сантиметра, благодаря чему он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

О смерти Магара сообщается на сайте организации Guiness World Records.

Уроженец Непала скончался 16 января. По словам его близких в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией.

Хагендра Тапа Магар впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Тогда же он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

После смерти Магара звание самого маленького человека, сохранившего мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, чей рост составляет 70,21 сантиметра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также