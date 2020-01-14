В Полтавской области зафиксировали смерть от столбняка

В Полтавской области от столбняка умерла 52-летняя женщина. Об этом сообщил Центр общественного здоровья на фейсбуке.

Женщина обратилась за медпомощью 1 января, на восьмой день после получения травмы. Среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было. Хирургические обработки раны проведены в полном объеме.

ЦОЗ отметил, что всего за 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный.

Столбняк – это острая инфекционная болезнь, вызываемая спорами бактерии Clostridium tetani. Эти споры обнаруживаются повсюду в окружающей среде, особенно в почве, золе, кишечнике/фекалиях животных и людей и на поверхности кожи и ржавых инструментов, таких как гвозди, иглы, колючая проволока и другие. В связи с высокой устойчивостью спор к высоким температурам и большинству антисептиков, они могут жить годами.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте шести лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую - в 16 лет, анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

Напомним, в августе 2019 года во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей попал 7-летний непривитый мальчик.