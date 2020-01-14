В "Слуге народа" проводят консультации со скандальным нардепом Иванисовым для его голосования с монобольшинством

Ранее его исключили из фракции после информации о судимости за изнасилование.

Фото: Yan Dobronosov Роман Иванисов ( в центре) в раде 14 января, 2020.

Депутат Роман Иванисов, который ранее был осуждён за групповое изнасилование, после новогодних каникул пришёл на первое пленарное заседание парламента 14 января. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Хотя Иванисова исключили из фракции "Слуга народа", сегодня это не помешало нардепам из монобольшинства охотно приветствовать его в зале.

Фото: Yan Dobronosov

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после скандала заявлял, что он и президент Владимир Зеленский будут настаивать на сложении Иванисовым депутатского мандата.

Сегодня же в кулуарах Рады Арахамия в интервью LB.ua заявил, что "на данный момент позиция (Прим.: в отношении Иванисова) не поменялась... Но, к сожалению, у нас нет законодательного механизма (Прим.: для принуждения сложить мандат), чтобы это произошло. Но он исключён из фракции. Сейчас он в состоянии депутата-одиночки. Поэтому он не имеет отношения к нашей фракции", — сказал он.

В то же время Арахамия рассказал, что пообщается с Иванисовым в сессионом зале.

"Спрошу: какие у него планы и как он будет голосовать. Он остаётся депутатом. Поэтому нужно спросить: какая у него позиция. Возможно, какие-то важные законопроекты он будет поддерживать".

Согласно с данными на сайте парламента, до сегодняшнего дня в последний раз депутат Иванисов регистрировался 15 ноября.

Напомним, в ноябре стало известно, что в сентябре 1995 года, когда Иванисову было 16 лет, его задержали в Запорожской области по ст. 117 ч.3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч.2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным путем) действующего на тот момент Уголовного кодекса.

22 сентября Иванисова отправили в СИЗО, но через три дня суд его отпустил. 25 октября милиция провела повторное задержание.

Позднее журналистам удалось отыскать судью, которая вела дело об изнасиловании. Судья-спикер Пологовского райсуда Запорожской области Инна Кацаренко рассказала подробности дела. По ее словам, Иванисова приговорили к 3,5 года заключения. Позже срок уменьшили на год. Однако указом президента Украины (Леонида Кучмы, - ред.) от 29 ноября 1996 года Иванисову заменили неотбытую часть наказания на условное с испытательным сроком два года.

Выяснилось, что Уголовный кодекс приравнивал групповое изнасилование к изнасилованию несовершеннолетней. Жертве было 27 лет.