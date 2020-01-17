​В Конгресс США внесли новый законопроект о двухпартийной поддержке Украины

"Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире".

Резолюцию в поддержку Украины и украинского народа внесла на рассмотрение Конгресса так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент РФ Путин захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", - заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

Отмечается, то резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США Дональда Трампа, что дало старт судебному процессу в этом деле. Среди инициаторов резолюции - сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния, - говорится в заявлении конгрессменов.

Напомним, ранее Счетная палата США пришла к выводу, что решение администрации Трампа о замораживании более $390 млн финансовой помощи Украине было незаконным.

В сентябре прошлого года посольство Украины подтвердило, что США разблокировали более $390 млн помощи для Украины. Ранее, в августе, Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В ноябре 2019 года СМИ сообщили, что США остановили оборонную помощь Украине в день разговора президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. У Трампа заявляли , что решение об остановке оборонной помощи было принято задолго до телефонного разговора.

Демократы в Конгрессе США продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа. Его подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.