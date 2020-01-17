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В Австралии второй день идут сильные дожди

В штате Новый Южный Уэльс все еще около 30 неуправляемых пожаров.

В Австралии второй день идут сильные дожди
Кілька днів тому двоє людей загинули, намагаючись врятувати свій будинок від вогню, в селищі Кобарго в штаті Новий Південний Уел
Фото: EPA/UPG

В Австралии второй день подряд идут сильные дожди, которые помогают тушить пожары. Об этом сообщило AFP.

"Сильный дождь уже второй день накрывает восточную часть Австралии и этим самым помогает тушить масштабные лесные пожары, что бушуют уже месяц. Однако десятки вспышек огня и далее существуют", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в пятницу в штате Новый Южный Уэльс все еще остались неуправляемыми близко 30 пожаров.

Жители Австралии искренне радуются, что дожди помогают в тушении пожаров. Они надеются, что они будут идти еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, на выходных должны пройти дожди в Новом Южном Уэльсе и штате Виктория.

Напомним, по данным профессора факультета естественных наук из университета Сиднея Криса Дикмана, в Австралии из-за пожаров погибло более миллиарда животных. Эта цифра включает млекопитающих (за исключением летучих мышей), птиц и рептилий. При этом не включает лягушек, насекомых или других беспозвоночных.

На восстановление дикой природы власти Австралии выделят $50 миллионов.

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