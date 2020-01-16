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В результате авиаудара в Сирии погибло более 10 человек

Еще около 60 были ранены. 

В результате авиаудара в Сирии погибло более 10 человек
Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

Более 10 человек погибли и 60 ранены 15 январе в результате авиаудара по одному из районов на северо-западе Сирии. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня в провинции, заключенного при посредничестве России и Турции.

По словам активиста Захера Джабера, еще около 15 человек были убиты в результате страйков на рынке и в промышленной зоне Идлиба. Также есть сообщение о том, что под завалами могут находиться люди. 

Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

Местный житель сообщил, что район за сутки дважды был мишенью. 

"По крайней мере, 5 военных самолетов были нацелены на все, что движется по земле", – заявил он. 

Члены сирийской добровольческой организации "Белые каски" сообщили, что зафиксировали более десятка нарушений режима прекращения огня с момента его объявления. 

Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

"Россия вновь доказывает свое неуважение к любому прекращению огня в Сирии, и что недавнее соглашение с Турцией – не что иное, как повторяющийся сценарий подобных провальных соглашений", – заявили CNN "Белые каски". 

Напомним, 12 января Турция и Россия договорились о прекращении огня с 12 января в районе Идлиба. 

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