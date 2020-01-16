Еще около 60 были ранены.

Более 10 человек погибли и 60 ранены 15 январе в результате авиаудара по одному из районов на северо-западе Сирии. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что это произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня в провинции, заключенного при посредничестве России и Турции.

По словам активиста Захера Джабера, еще около 15 человек были убиты в результате страйков на рынке и в промышленной зоне Идлиба. Также есть сообщение о том, что под завалами могут находиться люди.

Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

Местный житель сообщил, что район за сутки дважды был мишенью.

"По крайней мере, 5 военных самолетов были нацелены на все, что движется по земле", – заявил он.

Члены сирийской добровольческой организации "Белые каски" сообщили, что зафиксировали более десятка нарушений режима прекращения огня с момента его объявления.

Фото: twitter.com/SyriaCivilDef

"Россия вновь доказывает свое неуважение к любому прекращению огня в Сирии, и что недавнее соглашение с Турцией – не что иное, как повторяющийся сценарий подобных провальных соглашений", – заявили CNN "Белые каски".

10 innocents killed so far, including a White Helmet volunteer, as a result of the resumption by the regime forces and Russia of brutal raids on #Idlib and the surrounding towns. We are launching an S.O.S. from Idlib to the world as millions of innocent people in danger. pic.twitter.com/0NtmTZwi6I — The White Helmets (@SyriaCivilDef) January 15, 2020

Напомним, 12 января Турция и Россия договорились о прекращении огня с 12 января в районе Идлиба.