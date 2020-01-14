СМИ сообщили об одном погибшем, шести раненых и одном пропавшем без вести.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате крупного взрыва на нефтехимическом заводе BASF в порту Таррагона на северо-востоке Испании.

Аварийные службы в регионе Каталония назвали взрыв "химической аварией", сообщает The Independent.

Видео, размещенные в Интернете, показали огромный огненный шар, поднимающийся в небо.

Petrochemical plant at Tarragona, in Catalonia, explodes and burns. 3 roads have been closed, trains are interrupted, and the population is summoned by the authorities to stay awaypic.twitter.com/xZZbPIeOSk — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) January 14, 2020

DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS — 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020

Испанские СМИ сообщили, что один человек погиб после обрушения здания из-за ударной волны, вызванной взрывом. Catalunya Informació пишет о шести раненых и одном пропавшем без вести.

По меньшей мере десять пожарных машин были направлены на борьбу с масштабным огнем, последовавшим за взрывом, когда в небо поднялся большой столб черного дыма.

Фото: twitter.com/Catinformacio

Фото: twitter.com/Catinformacio

Агентство гражданской обороны посоветовало жителям города с населением 800 тыс. человек оставаться дома с закрытыми дверями и окнами. При этом уточняется, что никаких признаков токсичного облака нет.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Таррагона расположена в 70 милях к юго-западу от столицы Каталонии Барселоны.

Взрыв на химзаводе в Таррагоне - второе ЧП в регионе в последнее время. В декабре на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в северо-восточном городе Монторн-дель-Вальес произошел крупный пожар.