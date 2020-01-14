По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате крупного взрыва на нефтехимическом заводе BASF в порту Таррагона на северо-востоке Испании.
Аварийные службы в регионе Каталония назвали взрыв "химической аварией", сообщает The Independent.
Видео, размещенные в Интернете, показали огромный огненный шар, поднимающийся в небо.
Petrochemical plant at Tarragona, in Catalonia, explodes and burns. 3 roads have been closed, trains are interrupted, and the population is summoned by the authorities to stay awaypic.twitter.com/xZZbPIeOSk— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) January 14, 2020
DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS— 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020
Испанские СМИ сообщили, что один человек погиб после обрушения здания из-за ударной волны, вызванной взрывом. Catalunya Informació пишет о шести раненых и одном пропавшем без вести.
По меньшей мере десять пожарных машин были направлены на борьбу с масштабным огнем, последовавшим за взрывом, когда в небо поднялся большой столб черного дыма.
Агентство гражданской обороны посоветовало жителям города с населением 800 тыс. человек оставаться дома с закрытыми дверями и окнами. При этом уточняется, что никаких признаков токсичного облака нет.
Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.
Таррагона расположена в 70 милях к юго-западу от столицы Каталонии Барселоны.
Взрыв на химзаводе в Таррагоне - второе ЧП в регионе в последнее время. В декабре на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в северо-восточном городе Монторн-дель-Вальес произошел крупный пожар.