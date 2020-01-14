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На нефтехимическом заводе в Каталонии произошел взрыв, есть пострадавшие

СМИ сообщили об одном погибшем, шести раненых и одном пропавшем без вести.

На нефтехимическом заводе в Каталонии произошел взрыв, есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате крупного взрыва на нефтехимическом заводе BASF в порту Таррагона на северо-востоке Испании.

Аварийные службы в регионе Каталония назвали взрыв "химической аварией", сообщает The Independent.

Видео, размещенные в Интернете, показали огромный огненный шар, поднимающийся в небо.

Испанские СМИ сообщили, что один человек погиб после обрушения здания из-за ударной волны, вызванной взрывом. Catalunya Informació пишет о шести раненых и одном пропавшем без вести.

По меньшей мере десять пожарных машин были направлены на борьбу с масштабным огнем, последовавшим за взрывом, когда в небо поднялся большой столб черного дыма.

Фото: twitter.com/Catinformacio

Фото: twitter.com/Catinformacio

Агентство гражданской обороны посоветовало жителям города с населением 800 тыс. человек оставаться дома с закрытыми дверями и окнами. При этом уточняется, что никаких признаков токсичного облака нет.

Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Таррагона расположена в 70 милях к юго-западу от столицы Каталонии Барселоны.

Взрыв на химзаводе в Таррагоне - второе ЧП в регионе в последнее время. В декабре на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов в северо-восточном городе Монторн-дель-Вальес произошел крупный пожар.

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