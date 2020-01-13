В Киеве затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская".
Видео, на котором видно здание в клубах пара и наполненные водой помещения, опубликовал Киев Оперативный.
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Отмечается, что помещение залито кипятком. Людей эвакуируют.
Также опубликовано фото, на котором видно, как над ТРЦ поднимается пар.
Обновление. В патрульной полиции Киева сообщили, что из-за прорыва с горячей водой на ул. Антоновича произошло ДТП. В настоящее время движение на улице Антоновича (от ул.Загородная до пл. Лыбидской) ограничено.
"Предварительно установлено, что произошел прорыв трубы с горячей водой, а также произошел провал асфальтового покрытия, в результате чего автобус получил механические повреждения. По предварительной информации в результате ДТП никто не пострадал".
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Обновление 22:54. Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что прорыв магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева произошел около 21:00, подтоплен торговый центр Оcean Plaza.
В настоящее время аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды.
Движение транспорта по улице частично ограничено.
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и на первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Люди эвакуированы.
Также в результате прорыва трубопровода в асфальтном покрытии на ул. Антоновича образовалось яма, в которую задними колесами попал автобус. Спасатели эвакуировали из маршрутки 4 пассажиров, а также 3 человек из рядом стоящего троллейбуса, которые оказались в паровой завесе.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.
Обновление 23:22. В результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza пострадали девять человек, сообщил на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, пострадавшие получили незначительные ожоги.
Чиновник добавил, что вопрос с теплоснабжением планируется решить путем подсоединения домов к другому источнику.
По словам Пантелеева, теплосеть не считался аварийной, до того она прошла все проверки. Замглавы КГГА назвал причиной прорыва гидравлические испытания.
Напомним, в мае 2019 в Киеве на улице Симиренко прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт.
В феврале 2018 года киевский музей Гончара залило кипятком, ущерб оценивался в 40 млн гривен.