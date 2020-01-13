На Донбассе погиб боец 56-й мотопехотной бригады, - СМИ

В штабе ООС о потерях не сообщалось.

В зоне ООС погиб военный из Хмельницкой области, который служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде.

Виталию Каравану было 26 лет. Родом он из села Корчик Шепетовского района.

Об этом сообщает хмельницкое издание "Є" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар.

"Военный служил в 56-й мотопехотной бригаде Вооруженных Сил Украины. Погиб при исполнении служебного долга. Знаю, что у Виталия осталась мама и бабушка", - сообщила Наталья Дзекар.

Где и при каких обстоятельствах погиб боец, не сообщается.

Также нет информации о потерях в составе бригады и на ее странице в фейсбуке.

При этом в штабе ООС последний раз о потерях со стороны украинских военных сообщалось 10 января. Тогда были ранены трое военнослужащих.

9 января на Донбассе погиб старший солдат 28 омбр Николай Довженко.

10 января в Главный военный госпиталь в Киеве из Харькова прибыл борт с 9 ранеными военными. По словам волонтеров, все военные с пулевыми и осколочными ранениями. Есть в очень тяжелом состоянии.