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За сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

За сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"12 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - возле поселка Водяное, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела произошли в районе ответственности группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, в воскресенье, 12 января, боевики три раза нарушили режим прекращения огня, о потерях среди ВСУ не сообщалось.

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