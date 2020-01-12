Иран и Украина обсудят размер компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ

Иран и Украина обсудят размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщил глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, передает IRNA.

"Поскольку катастрофа украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резайфар.

Он отметил, что самолет был застрахован украинской компанией. Что касается компенсации Ирана, то, по словам Резайфара, объем компенсаций семьям жертв будет зависеть от договоренностей, которых удастся достигнуть на двухсторонних переговорах.

При этом чиновник добавил, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.

Ранее сообщалось, что Кабмин выплатит по 200 тыс. гривен родственникам 11 погибших украинцев с самолета МАУ. В правительстве также заявили, что они могут получить компенсацию от Ирана.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.