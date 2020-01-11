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Меркель назвала саммит нормандской четверки "частично успешным"

"Мы не смогли решить все проблемы, однако к концу года был проведен обмен".

Меркель назвала саммит нормандской четверки "частично успешным"
Фото: bundeskanzlerin.de

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала парижский саммит нормандской четверки, который прошел 9 декабря 2019 года, "частично успешным".

Об этом она сказала в России на брифинге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В Париже у нас, как я бы сказала, как минимум частично успешная встреча прошла, на которой мы не смогли решить все проблемы, однако к концу года был проведен обмен. Сейчас принимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, для того чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с Минскими договорённостями. У нас есть эта основа, и нам нужно с этим работать", - сказала Меркель.

Напомним, лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) 9 декабря договорились об обмене пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных", он состоялся в конце декабря.

"Четверка" также выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца 2019 года, чего так и не произошло. В течение 30 дней должны были быть открыты новые пункты пропуска на линии разграничения, этого тоже не удалось сделать.

Трехсторонняя контактная группа в Минске до конца марта должна выбрать еще три точки и обеспечить там разведение войск.

Также стороны договорились о разработке нового плана по разминировании и расширении мандата ОБСЕ, включительно с переходом на круглосуточное патрулирование. В принятом коммюнике говорится о беспрепятственном доступе по всей территории Украины.

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