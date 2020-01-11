В МАУ объяснили, почему не отменили рейс из Тегерана

В компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что оснований для отмены рейса "Тегеран - Киев" 8 января не было. Об этом сообщил на брифинге президент МАУ Евгений Дыхне.

"Никаких угроз при вылете из Ирана не было", - сказал он.

По словам президента компании, они не получали информации об угрозах ни от украинских, ни от иранских властей.

Также не было никаких запретов на полеты в или из Ирана.

Вице-президент МАУ Игорь Сосновский заявил, что авиакомпания считает это безответственностью иранских властей.

По его словам, в связи с эскалацией ситуации между Ираном и США полеты в иранском воздушном пространстве должны были быть запрещены.

Напомним, самолет регулярного рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ взял Корпус стражей исламской революции.

По данным телеканала CNN, самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух". Вероятно, это была зенитная ракета "Тор".

Ранее сообщалось, что эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, Офис президента опубликовал фото фрагментов сбитого лайнера со следами пробоин.