Возле Дубно произошло ДТП с участием четырех авто, три человека пострадали

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В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла возле Дубно около 4 утра в субботу, 11 января.

"Водитель автомобиля «Dodge», 37-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя автомобилями: «Chevrolet Niva» под управлением 49-летнего жителя города Харьков, «Renault Duster», за рулем которого находился 45-летний житель столицы и автомобилем «Renault Trafic», водителем которого является 41-летний житель поселка Млинов", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмировались три человека.

У водителя автомобиля «Dodge» медики диагностировали закрытую травму живота и ноги. Его из авто деблокировали спасатели. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также в ДТП травмировался пассажир этого же автомобиля: 34-летний житель Ровно получил закрытую травму грудной клетки и живота.

У водителя «Renault» диагностировали закрытую травму грудной клетки, живота и перелом ноги.

Пострадавших госпитализировали.

Досудебное расследование начато по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее два человека погибли в тройном ДТП в Ровенской области. Водитель, который спровоцировал аварию, не пострадал, его задержали.