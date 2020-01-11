В Карпатах пострадали трое лыжников, у 18-летней девушки случился сердечный приступ

В Карпатах на лыжных трассах горы Тростян в пятницу, 10 января, травмировались трое лыжников. Об этом сообщили в ГосЧС.

Туристка из Хмельницкой области 1984 года рождения получила во время катания травму левой ноги. Туристка из Днепропетровской области 1985 года рождения травмировала левую руку (ключицу).

В туристки из Глобино (Полтавская область) 2002 года рождения случился сердечный приступ (гипотония).

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам для оказания дальнейшей помощи.

В ведомстве отчитались, что с начала 2020 года львовские спасатели оказали помощь 18 травмированным туристам-лыжникам.

Напомним, ранее в ГосЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах.